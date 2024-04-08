Украинский хайроллер сыграл турнир за 25 500 долларов и хорошо заработал

Андрей Держипильский продолжает хвастаться глубиной собственного банкролла. Специалист игры на высоких лимитах рискнул суммой в почти миллион гривен в элитном онлайн-турнире.

Украинский покерист Андрей Держипильский, который регулярно играет за финальным столом престижного турнира GGMillions с бай-ином 10 300 долларов, на этот раз инвестировал существенно больше денег. Риск того стоил.

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Держипильский показал пятый результат в одном из самых дорогих онлайн-турниров Sunday Super High Roller с бай-ином 25 500 долларов. Приз для украинца – 122 651 баксов (почти 4.77 млн гривен).



Андрей Держипильский / Фото Poker News

Еще ближе к трофею был наш игрок с амбициозным ник-неймом Павел "Iwant a million". В турнире Bounty Hunters HR Special с бай-ином 525 долларов украинец уступил лишь в хедз-апе немецкому оппоненту с ником "Tortuga" (64 342 долларов призовых). Желанный миллион Павлу не достался, но он сумел более чем в 64 раза приумножить собственные инвестиции – 33 705 долларов призовых (из них – 6 514 баунти).

Среди других успехов наших регуляров за виртуальными столами отметим четвертое место украинца "Pepareg" в турнире Bounty Hunters HR ME с бай-ином 525 долларов. Покерист пополнил банкролл на 59 000 долларов. Также в ивенте Bounty Hunters Big Game с бай-ином 215 баксов наш спортсмен с ником "Ogii_74" занял четвертое место и получил 13 000 долларов призовых.