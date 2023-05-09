Украинские покеристы побывали в Монако: там проходил престижный этап EPT Monte Carlo

Монако принимало один из самых популярных покерных фестивалей сезона EPT Monte Carlo. На серии выступали украинские игроки и представители сборной страны по спортивному покеру.

В турнирах Европейского покерного тура традиционно соревнуются сильнейшие игроки континента. В течение двух недель в стенах Monte Carlo Bay кипели настоящие покерные страсти. Самые интересные события EPT транслировались вживую.

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Украинцы в очередной раз показали свой класс на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты. Наши игроки 17 раз попадали в призовую зону разных турниров EPT.

В Главном событии, где призовой фонд превышал 5 000 000 евро, в ITM оказалось четверо наших игроков. Олег Васильченко занял 10 место, Ренат Богданов – 31 место, Владимир Дрокин – 98 место, Сергей Баранов – 99 место.

Призёрами турнира Mystery Bounty с призовым фондом 464 360 евро стали Евгения Березюк (9 место), Владимир Легкий (20 место), Василий Забродский (36 место), Олег Охотский (50 место), Сергей Дудка (68 место) и Евгений Павленко (74) место). В ещё одном событии EPT формата Mystery Bounty с призовым фондом 1 163 448 евро за финальным столом сыграл Игорь Ярошевский.

Успехами отметился Олег Охотский, дважды сыгравший за финалкой турниров Hyper Turbo Knockout. Ещё двое украинцев оказались в призах NL Holdem – это Александр Злотник (8 место) и Михаил Чекарев (14 место). Ренет Богданов стал шестым в событии 6 Hаnded, а Василий Забродский завоевал "бронзу" в турнире Senior.