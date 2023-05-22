Украинские покеристы стали призёрами Главного события Belgian Poker Challange

Сразу четверо наших игроков завоевали призовые места. Лучший результат показал представитель сборной Украины по спортивному покеру Михаил Гутый, остановившийся в шаге от финального стола.

Бельгийский городок Намюр принимал серию Belgian Poker Challange. В течение всего фестиваля украинские покеристы демонстрировали отличные результаты. В частности, наши спортсмены завоевали призовые места в Main Event BPC.

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В Главном событии стартовало 1 332 участника, 199 из которых дошли до призов. В зоне ITM оказались Назар Дьячок (65 место), Иван Кузив (68 место), Тарас Хилько (69 место) и Михаил Гутый, занявший 11 место.

Игрок национальной сборной Украины вылетел после обиднейшего бэд-бита. В ситуации, когда Михаил получил карманных королей, сопернику сдали тузы. Общий призовой фонд Main Event BPC составил 1 277 388 евро.

Михаил Гутый / Фото из его телеграм-канала