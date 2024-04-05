Украинские интеллектуалы едут покорять Монте-Карло

В конце апреля в европейской столице пляжей и казино стартует этап Европейского покерного тура. Организаторы удовлетворят возможности игроков на любой кошелек.

Несколько месяцев назад с этапа EPT в Праге наши покеристы привезли целые чемоданы призовых, не обошлось и без победы. Ждем ярких результатов от сине-желтых и в Монте-Карло, на втором в сезоне этапе Европейского покерного тура.

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EPT Monte Carlo будет проходить с 24 апреля по 5 мая. В календаре – 7 турниров с бай-инами от 1 100 до 100 000 евро. В целевые ивенты можно отобраться и через сателлиты, которые стартуют от 250 евро.



EPT Monte Carlo / Фото Pokerstars

Изюминкой этапа, конечно же, станет Главное событие с бай-ином 5 300 евро, которое стартует 28 апреля. Не обошел вниманием организаторов и популярный сегодня формат Mystery Bounty. В Монте-Карло проведут сразу два ивента с таинственным вознаграждением за 3 000 и 10 200 евро.



EPT Monte Carlo / Фото Pokerstars

Ну а для тяжеловесов современного покера припасли два турнира, которые по карману далеко не каждому – 25 000 EPT High Roller и 100 000 EPT Super High Roller. Поэтому ждем в Монте-Карло главных звезд-миллионеров современного покера.

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