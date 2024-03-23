Амстердам - украинская территория: наши покеристы неудержимы на этапе WPT

Сразу двое украинцев сыграли в топ-4 Главного события Prime Amsterdam в рамках Мирового покерного тура. Но трофей достался хозяину соревнований.

Сборная Украины по спортивному покеру продолжает феерить в Амстердаме, на этапе WPT. Наши спортсмены здесь оформили уже две победы и несколько подиумов, исключением не стал и Main Event.

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В заключительный день турнира с бай-ином 1 100 евро болели сразу за двух украинцев, более того, наш Василий Василишин начинал выступление в топ-12 с чип-лидерстким стеком – более 12 миллионов фишек.



Василий Василишин / Фото pokercity.nl

Лидеру таблицы, впрочем, не слишком заходила карта и соперники оказались упрямыми. Василишин завершил выступление на четвертом месте и получил 76 736 евро призовых.



Максим Клопоток / Фото pokercity.nl

А вот другой украинец Максим Клопоток сумел подняться с середины чип-каунта и добраться до хедз-апа, где уступил нидерландцу Рутгеру Хеннену. Успех чемпиона организаторы оценили в 208 095 евро. Наш спортсмен получил 138 746 евро призовых.