Женские турниры на Мировой серии покера всегда привлекают особое внимание. Девушки готовят разные образы и наряды, играя в основном не ради денег, скорее наоборот, чтобы получить удовольствие и весело провести время.

Интересно Заработал 338 000 долларов: украинец сенсационно выиграл покерный турнир в Лас-Вегасе

Украинские покеристки Ольга Ермольчева и Алёна Мироненко подготовились к Ladies Championship должным образом: в день турнира девушки поделились ярким фото в соцсетях.

Ольга Ермольчева и Алёна Мироненко / Фото из инстаграма

Турнир Ladies Championship собрал рекордное количество участниц. Впервые на WSOP в женском ивенте было зафиксировано 1 295 входов. Преодолеть конкурентное поле украинским девушкам не удалось. Украинские красавицы не сумели пробиться во второй день турнира.

Главным триумфатором Ladies Championship стала американская покеристка Томми Абрахам. В хедз-апе она обыграла владелицу маникюрного салона из Японии Нам Нгуен. Чемпионка получила более 190 000 долларов, браслет WSOP и горячие поздравления от всех своих подруг, которые пришли поддержать Томми.

Чемпионка Ladies Championship Томми Абрахам / Фото PokerNews