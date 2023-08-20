Украинские хайроллеры, ваш выход: в Барселоне стартует европейский покерный тур
Источник:pokerfirma.com
Самая популярная остановка европейского покерного тура возвращается в Барселону. В одноименном казино будет сыграно 40 титульных турниров EPT.
Организаторы EPT ожидают высокой явки игроков в Барселоне. В прошлом году турнир Main Event стал самым крупным за всю историю европейского покерного тура. Теперь в Испании планируют обновить рекорд.
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Этап EPT в Барселоне пройдет с 21 августа по 3 сентября. В казино Barcelona сыграют 63 турнира: 23 сателлита и 40 стандартных событий. Вместе с событиями европейского покерного тура пройдет бюджетный вариант серии – Estrellas Poker Tour.
Кроме покера, участников фестиваля ждёт масса дополнительных развлечений. Игрокам предлагаются морские экскурсии, автобусный тур по Барселоне, а также праздничные вечеринки. В отеле Sofitel Hotel Blue Terrace покеристов будут угощать бесплатными напитками.
Главные турниры этапа EPT в Барселоне:
- EPT Super High Roller: 26-28 августа с бай-ином 100 000 евро;
- Главное событие EPT: 27 августа – 3 сентября с бай-ином 5 300 евро;
- EPT Mystery Bounty: 30 августа – 1 сентября с бай-ином 3 000 евро;
- Турнир хайроллеров EPT: 1-3 сентября с бай-ином 10 300 евро.