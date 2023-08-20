Украинские хайроллеры, ваш выход: в Барселоне стартует европейский покерный тур

Самая популярная остановка европейского покерного тура возвращается в Барселону. В одноименном казино будет сыграно 40 титульных турниров EPT.

Организаторы EPT ожидают высокой явки игроков в Барселоне. В прошлом году турнир Main Event стал самым крупным за всю историю европейского покерного тура. Теперь в Испании планируют обновить рекорд.

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Этап EPT в Барселоне пройдет с 21 августа по 3 сентября. В казино Barcelona сыграют 63 турнира: 23 сателлита и 40 стандартных событий. Вместе с событиями европейского покерного тура пройдет бюджетный вариант серии – Estrellas Poker Tour.

Кроме покера, участников фестиваля ждёт масса дополнительных развлечений. Игрокам предлагаются морские экскурсии, автобусный тур по Барселоне, а также праздничные вечеринки. В отеле Sofitel Hotel Blue Terrace покеристов будут угощать бесплатными напитками.

Главные турниры этапа EPT в Барселоне​: