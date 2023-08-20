Українські хайролери, ваш вихід: у Барселоні стартує європейський покерний тур

20 серпня 2023, 16:22
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Джерело:

pokerfirma.com

Найпопулярніша зупинка європейського туру покеру повертається у Барселону. В однойменному казино впродовж двох тижнів буде зіграно 40 титульних турнірів EPT.

Організатори EPT очікують високих показників у Барселоні. Торік турнір Main Event став найбільшим за всю історію європейського покерного туру. В Іспанії планують оновити рекордні показники.

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Етап EPT у Барселоні відбудеться з 21 серпня по 3 вересня. У казино Barcelona зіграють 63 турніри: 23 сателіти та 40 стандартних подій. Разом із подіями європейського покерного туру пройде більш бюджетний варіант – серія турнірів Estrellas Poker Tour.

Крім покеру, на учасників фестивалю чекає маса додаткових розваг. Гравцям пропонуються різноманітні екскурсії, автобусний тур Барселоною, а також масштабні вечірки. У готелі Sofitel Hotel Blue Terrace покеристів будуть пригощати безкоштовними напоями.

Найбільшими турнірами EPT у Барселоні будуть:

  • EPT Super High Roller: 26-28 серпня з бай-іном 100 000 євро;
  • Головна подія EPT: 27 серпня – 3 вересня з бай-іном 5 300 євро;
  • EPT Mystery Bounty: 30 серпня – 1 вересня з бай-іном 3 000 євро;
  • Турнір хайроллерів EPT: 1-3 вересня з бай-іном 10 300 євро.
Автор: Руслан Левицький