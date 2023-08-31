Украинская сенсация на EPT Barcelona: Владимир Дрокин выиграл более 60 000 евро

European Poker Tour – одна из самых популярных покерных серий, которая проводится с 2004 года в формате офлайн-событий в разных городах Европы. В свое время этап EPT принимал Киев.

Этим летом Европейский покерный тур посетил Барселону. На берегах Средиземного моря украинцы уже успели отметиться успехами. Параллельно с турнирами EPT проходят сайд-ивенты серии Estrellas Poker Tour, где Роман Юркив занял 4 место, а Станислав Галатенко – 6.

Интересно Красавица шахматистка из Китая выиграла селебрити-турнир по покеру

Теперь Украина получила своего чемпиона непосредственно на EPT Barcelona. Игрок сборной Украины по спортивному покеру Владимир Дрокин выиграл титульный турнир с бай-ином 2 100 евро. Он обошел поле на 213 входов, выиграв 62 560 евро призовых.

Владимир Дрокин – 34-летний харьковчанин, который давно живет в Киеве. Свой покерный путь начал более 10 лет назад с обычного фриролла в харьковском клубе покера. В 2018 году Владимир показал свой лучший результат, выиграв в турнире WSOP Main Event почти 130 000 долларов.

Также в призовую зону турнира EPT Barcelona с бай-ином 2 100 евро попал ещё один украинец Назар Бугаев. Он занял 27 место, получив 4 050 евро.