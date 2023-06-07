Украинская покеристка-красавица выиграла Ladies Championship в Лас-Вегасе

Лучшая покеристка Украины не осталась без победы в Лас-Вегасе. Правда, Ольга Ермольчева выиграла не браслетный турнир WSOP, а чемпионат среди женщин с гарантированным призовым фондом 50 000 долларов.

Ольга Ермольчева успешно отыграла своё последнее событие на Мировой серии покера. В турнире Deep Stack, где принимало участие более 6 000 игроков, она заняла 19 место. Призовые составили 13 438 долларов.

Читайте также Вместо футбола покер: Неймар устроит игровой круиз в Бразилии

Перед тем как покинуть Лас-Вегас, Ермольчева попробовала свои силы в женском событии Ladies Championship. За этот турнир не вручают браслет WSOP, тем не менее гарантированный призовой фонд в размере 50 000 долларов участницы перебили. Девушки сделали 110 входов, а самый большой приз забрала украинка.

Ольга Ермольчева на турнире Ladies Championship / Фото из её телеграм-канала

У Ермольчевой есть положительный опыт выступлений в женских ивентах. В конце прошлого года она заняла 2 место в WPT Ladies Championship, выиграв более 70 000 долларов призовых. На этот раз сумма была скромнее, однако статус одной из сильнейших покеристок мира она подтвердила.

Со старта турнира Ольга Ермольчева сразу набила себе большой стек, но спустя некоторое время ей пришлось распрощаться со всеми фишками. В своём телеграм-канале "Mangusta" призналась, как снимала стресс после поражения.

Как можно было вылетели из турнира, набив 7 стартовых стеков? Женский покер не щадит никого... В обеденный перерыв съела стейк, выпила коктейль, чтобы как-то облегчить боль после потери среднего стека на финалку,

– написала покеристка.

Ольга сделала ре-энтри, получив всего 7,5 ББ, но уже через полчаса снова оказалась среди лидеров. За финальным столом украинскую покеристку уже было не остановить. Перед хедз-апом она предложила сопернице поделить, но то отказалась. Ермольчева довела дело до победы и забрала себе титул Ladies Championship, вместе с которым получила 14 350 долларов.