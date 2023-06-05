Неймар пока не сообщал о желании посетить Мировую серию покера, зато решил организовать собственное развлечение. Бразильский футболист сообщил, что в конце года устроит развлекательный круиз из Сантоса в Рио-де-Жанейро.

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Неймар обещает 72 часа непрерывного веселья, включая разнообразные мероприятия и развлечения. На корабле будет 4D-кинотеатр, боулинг, аквапарк, СПА и, конечно же, покер. Стоимость путешествия относительно скромная – от 840 до 1 255 долларов.

По задумке круиз "Ney em alto Mar" должен стать уникальной возможностью для тех поклонников Неймара, которые мечтали пообщаться и поиграть с футболистом за одним столом. Бразилец подтвердил, что лично отправится в круиз и много времени проведёт в казино на лайнере.

Неймар весело проводит время на WSOP / Фото PokerNews

Корабль покинет гавань Сантос в Сан-Паулу 26 декабря и направится в Бузиос – одно из самых посещаемых туристических направлений Рио-де-Жанейро. Завершится путешествие 29 декабря.