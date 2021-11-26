Ивент проходил в необычном формате – на префлопе спортсмены играли по правилам Пот-лимит Холдема, на постфлопе – в классическую, Безлимитную разновидность игры.

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Тарасу "ViTaMoS" Сопотицкому такой формат зашел как никому. Украинец накопил столько фишек, сколько оставалось у всех остальных участников финалки вместе взятых. Однако на решающей стадии чип-лидеру не складывалось и Тарас финишировал на третьей позиции – 14 тысяч долларов призовых.

А вот чемпиону досталось вдвое больше – 29 тысяч долларов. И это при том, что Оскар "owilson25" Уилсон вышел на финальный стол с одним из самых коротких стеков. Триумф костариканца вовсе не случайность. Оскар посвятил игре уже 11 лет и знает как справляться под огромным давлением ICM.