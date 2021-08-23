Бай-ин в турнир стоил 500 долларов. Более двух с половиной тысяч входов гарантировали солидный призовой фонд – 1,2 миллиона "зеленых".

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В финальном хедз-апе сошлись два игрока, в коллекции которых нет золотых браслетов WSOP. Билокуру противостоял бразилец Ренан Брущи.

Решающая раздача произошла в лучших традициях голливудских фильмов. Леонид получил карманную пару тузов, а его оппонент одномастные 10 и 3. Каждая новая улица давала бразильцу все больше шансов на победу. Перед ривером он имел флеш-дро и стрит-дро.

Последней в турнире на стол упала девятка, она закрыла Ренану стрит. Бразилец стал чемпионом, заработал золотой браслет WSOP и 150 тысяч долларов. Билокур удовлетворился 112,7 тысячами долларов.