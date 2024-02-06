Украинец показал характер и выиграл в покер 133 400 евро

Яков Сизганов завоевал престижный титул в Главном событии WPT Prime. В решающей схватке украинец сумел склонить чаши весов в свою сторону, уступая 1:3 по размеру стека.

Победой украинского покериста Якова Сизганова завершилось Главное покерное событие этапа WPT Prime, которое принимал французский Экс-ан-Прованс. Наш спортсмен одолел поле из 758 входов и положил в карман 133 400 евро призовых.

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После изнурительных трехдневных баталий, в турнире определились участники финального стола. Яков Сизганов пришел в заключительный день с третьим стеком и изрядно попотеть на пути к титулу. На старте хедз-апа соперник украинца Лоран Мишо имел втрое больше фишек.

Впрочем, после нескольких удачных раздач Сизганов перехватил инициативу и в конце концов праздновал победу. Престижный трофей украинцу обеспечила рука А-3о, которая, попав в туза на доске, побила карманные 5-5 француза. Лоран Мишо получил 82 000 призовых.