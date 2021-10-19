Доступный бай-ин и солидная гарантия привлекли внимание более 800 игроков из самых разных стран мира. Лишь 16 из них "выжили" до финального дня турнира.

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Заплатив всего 250 евро, участники The Hendon Mob Championships сражались за гарантированный призовой фонд в размере 150 000 евро. Среди 16 лучших оказался украинский спортсмен Дмитрий Шубин. Все финалисты обеспечили себе минимум 1 290 евро, но настоящая борьба только начиналась.

Дмитрий Шубин вышел за финальный стол с шестым стеком. Ему повезло быстро удвоиться. Получив карманную пару тузов, украинец с удовольствием принял олл-ин от немца Юргена Шёнера с KQ. Пересидев еще несколько пейджампов, Дмитрий Шубин оказался в топ-3 вместе с представителями Японии и Польши. Развязка сложилась полностью в пользу украинца, который забрал 34 640 евро и главный трофей THMC.

О покерных достижениях Дмитрия Шубина известно не так много. Он играет в покер более 10 лет, любит путешествовать и имеет почти 50 000 евро суммарного заработка в живых событиях THMC.

Дмтирий Шубин после победы в Братиславе / Фото твиттер TheHendonMob