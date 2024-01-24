Украинец Держипильский выиграл 9 миллионов, но остался без престижного титула

Наш регуляр остановился в шаге от завоевания трофея в престижном онлайн-турнире с бай-ином 10 300 долларов. Шансов на победу в хедз-апе у Андрея Держипильского было немного.

В серьезной звездной компании Андрей Держипильский боролся за титул чемпиона статусного онлайн-турнира "миллионеров", призовой фонд которого составил 1 660 000 долларов. Среди соперников украинца за финальным столом оказались Оле Шемион, Сэмюэль Вудсен, Никлас Астед и Самуэль Муллур.

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В разборках покерной знати ярче всего сиял Оле Шемион, который практически самостоятельно расправился со всеми соперниками. Один из ключевых банков немец забрал, поехав с карманными дамами против идентичной руки АК у Сэмюэля Муллура и Мэтью Стампфа. При содействии Шемиона отдыхать также ушли Никлас Астед и Янс Арендс.



Андрей Держипильский / Фото PokerNews

В итоге к хедз-апу, где соперником немца стал Андрей Держипильский, Оле Шемион вышел с гигантским преимуществом по стеку – 206 большых блайндов против 10 у украинца. Схватка завершилась молниеносно, только за две раздачи. Держипильский за второе место получил 264 560 долларов призовых (9.2 млн. гривен). Оле Шемион, который уже в пятый раз выиграл этот турнир, забрал 337 413 баксов.