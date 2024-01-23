На кону – сотни тысяч долларов: украинец Держипильский снова сразится за солидные призовые

Наш регуляр, как и две недели назад, пробился за финальный стол онлайн-турнира "миллионеров". Решающая стадия престижного ивента в третий раз подряд не обходится без украинских покеристов.

На этой неделе победитель престижного онлайн-турнира "миллионеров" с бай-ином 10 300 долларов получит 337 413 долларов призовых. По доброй традиции среди претендентов на трофей есть и украинец.

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Андрей Держипильский играл за финалкой этого турнира две недели назад. Тогда украинец финишировал на шестой позиции. Теперь получил шанс улучшить результат. Из 166 участников в игре осталось девять. У нашего регуляра – четвертый стек (около 46 ВВ).



Оле Шемион / Фото PokerGO

Оппоненты у Держипольского, что не имя – звезда. Это и Оле Шемион (100 ВБ), и Сэмюэль Вудсен (48 ВВ), известный в сети под ником "€urop€an", и Никлас "Lena900" Астед (33 ВБ), и победитель лидерборда этого инвента в 2023 году – Самуэль Муллур (24 ВВ). А чиплидером финалки является Мэтью Стамп, у которого за спиной 113 больших блайндов.