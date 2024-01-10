Украинцы попали под болгарский "каток": вылетели на финальном столе статусного турнира

Владимир Паламарь и Андрей Держипильский стали жертвами будущего чемпиона Алекса Кулева. Но каждому из украинцев достались шестизначные призовые.

Покеристы с глубоким банкролом разыграли очередной титул в престижном онлайн-турнире "миллионеров" с байн-ином 10 300 долларов. На трофей и крутые призовые до последнего претендовали и двое украинцев.

К теме Положил в карман почти 3,5 миллиона: украинец покорил легендарный турнир



Андрей Держипильский / Фото PokerNews

Владимир Паламарь и Андрей Держипильский стали участниками финального стола, но, как и остальные претенденты, не нашли приема против "болгарского лома". Речь об Алексе Кулеве, который был безудержным, когда в игре остались шесть игроков. Будущий чемпион поочередно отправил каждого оппонента отдыхать и оформил самую быструю финалку в истории этого турнира – всего 96 минут.



Алекс Кулев / Фото PokerNews

На шестой позиции от QQ Кулева пострадал выставившийся из 88 Андрей Держипильский. Украинцу достались 107 825 долларов призовых. Еще один наш соотечественник Владимир Паламарь (175 385 долларов призовых) из A9 попал в доминацию болгарина, который показал A10. В конце концов Кулев справился и с двумя последними жертвами, в том числе в хедз-апе с маститым Крисом Рудольфом (285 278 долларов призовых). А вот чемпион пополнил банкрол на 363 836 долларов.