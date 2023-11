Удивительный пример стойкости: слепой стример продолжает побеждать в покере

Норвежский покерист Стивен Иглесиас, почти полностью потерявший зрение в 2014 году, не просто продолжает играть, но и проводит стримы. В этот раз слепой стример вытащил нокаут в размере 77 000 долларов.

Турниры формата Mystery Bounty пользуются огромной популярностью среди покеристов. Такие события дают возможность получить большие деньги просто за выбивание оппонента. Стивен "BlindGuy" Иглесиас был участником одного из таких ивентов с бай-ином 210 долларов. .

Каково же было его удивление, когда он услышал от своего товарища Даниэля про выигранный баунти в размере 77 000 долларов. Ребята уже много лет работают в тандеме. Даниэль поддержал парня и согласился стать "глазами и руками" покериста. Все решения по игре принимает Стивен, а Даниэль отвечает за реализацию..

2023-й год стал прорывным в карьере Иглесиаса. В марте "BlindGuy" занял 3 место в сайд-ивенте престижной серии WSOP Circuit, в июне сделал почти невозможное и прошел в хедз-ап флагманского турнира Sunday Million, где традиционно сражаются более 10 000 игроков. Стивен проиграл, но все равно оформил свой бест-кэш, получив 66 700 долларов.

Кроме онлайна, Стивен Иглесиас появляется в живых турнирах. В этом году он также оформил свой бест-кэш в офлайне, выиграв в турнире WPT EveryOne for One Drop 35 500 долларов.