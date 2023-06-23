Турниры, в которых можно разбогатеть: Мировая серия покера устанавливает рекорды призовых

Половина браслетных турниров Мировой серии покера уже сыграны. Сайт Poker Industry Pro подвёл промежуточные итоги, которые позволяют утверждать, что в этом году WSOP будет рекордным за всю 53-летнюю историю.

Мировая серия покера в Лас-Вегасе в самом разгаре – 47 из 95 золотых браслетов уже нашли своих героев, а в турнирах WSOP сыграло около 100 000 участников. Что касается призовых, то менее чем за месяц покеристы разделили между собой 150 000 000 долларов призовых.

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К экватору фестиваля организаторы Мировой серии покера заработали около 14 000 000 долларов. Именно столько было удержано в качестве рейка и дополнительных сборах на оплату персонала.

После успешного старта и нескольких новых рекордов к средине дистанции произошёл небольшой спад. Один из самых сложных и престижных турниров серии Poker Players Championship собрал всего 99 игроков. В прошлом году явка была выше.

Даниэль Кейтс на турнире Poker Players Championship / Фото PokerNews

Несмотря на отдельные турниры, WSOP-2023 продолжает устанавливать рекорды и показывает результаты лучше, чем было в прошлом году. Согласно данным Poker Industry Pro, общий призовой фонд серии превысит 400 000 000 долларов.

Наибольшие ожидания возлагаются на Main Event. Именно Главное событие фестиваля добавит значительную часть общих призовых. Также организаторы надеются установить новый рекорд посещаемости Main Event.

Украинские покеристы продолжают стабильно попадать в призовую зону турниров Мировой серии покера, а браслет Вадима Шлёза пока остаётся единственным в этом году. Впереди ещё половина серии, за которую наши игроки постараются пополнить "браслетную копилку" Украины.