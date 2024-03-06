Золотой перстень и шестизначные призовые: трое украинцев продолжают выступление в турнире WSOPC

Наши спортсмены пробились во второй день онлайн-турнира World Series of Poker Circuit. Чемпиону достанется 128 619 долларов призовых.

В сети Интернет набирает обороты онлайн-серия WSOPС, где, помимо крутых призовых, разыграют золотые перстни. В ивенте Deepstack No-Limit Hold'em Championship с бай-ином 300 долларов борьбу продолжают трое украинских покеристов.

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Во второй день пробилось 112 спортсменов, среди них наши игроки:

13. "Shandaru" – 53.5 ВБ;

94. "Mind_Peace" – 14.8 ВБ;

107. Андрей "BabyShark19" Козленко – 10.1 ВБ.

Триумфатор ивента получит 128 619 долларов призовых. Самые высокие шансы на победу пока у чип-лидера – австрийца с ником "PiccolaGamba", который пронес во второй день 103 больших блайнда.