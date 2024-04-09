Одна из ведущих покерных онлайн-платформ PokerStarts традиционно отмечает день рождения в компании десятков тысяч спортсменов в рамках своего самого известного турнира Sunday Million. Не лишними на праздновании 18-й годовщины Старзов являются и украинцы.

К теме Украинский хайроллер сыграл турнир за 25 500 долларов и хорошо заработал

В этом году спортсменам удалось перебить гарантированный призовой фонд в 8 000 000 долларов благодаря 39 226 входам. Каждый из участников получил возможность использовать сразу несколько "пуль" стоимостью в 215 баксов. Собственно трое украинцев, которые добрались до заключительного дня затяжного марафона, достигли успеха именно благодаря опции ре-энтри. В игре осталось 33 игрока, а вот так выглядят стеки наших покеристов:

"Godluck1994" (3 входа). Стек 35 201 504

"TM GreKLGOR (2 входа). Стек 26 719 857

"AntagSS" (3 входа). Стек 13 855 378

Для сравнения, у чип-лидера, шведа с ником "dalishenke", – чуть больше 69 миллионов фишек. Каждый из спортсменов, которые остались в игре, гарантировал себе выплату почти в 10 000 долларов. А вот чемпион получит целый миллион баксов.