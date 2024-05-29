Глубже в долговую яму – звезда покера проиграл сумасшедшую раздачу на миллион долларов

Звездный покерист Том durrrr Дван продолжает переживать не лучшие времена. Американец, которому и без того хватало проблем, снова проиграл огромную сумму.

В популярном Hustler Casino второй год подряд организовывают масштабную кэш-игру, где каждый из участников садится со стеком в миллион долларов. Играют в Безлимитный Холдем с блайдами 500/1000 долларов.

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Собственно, к такому экшену и присоединился Дван. Несмотря на то, что он был единственным игроком со звездным статусом за столом, дела у него сразу пошли не лучшим образом. Довольно быстро Том проиграл около 400 тысяч долларов. Впоследствии, правда, благодаря нескольким агрессивным блефам отыграл часть суммы, но развить успех не удалось. Зато Двана ждало одно из крупнейших фиаско в покерной карьере.

Один из соперников Тома – Питер – открылся рейзом 4 тысячи долларов с 10-10, заколлили Дван и еще двое игроков. У durrr на руках были, мягко говоря, спорные 9-4, но уже на флопе он поймал трипс четверок. Началась серьезная перестрелка ставками и на терне осталось лишь двое – Дван и упомянутый Питер. Вот только впереди уже был последний – десятка на терне дала сопернику Тома фул-хауз. Ривер ситуации не изменил и durrrr не оставалось ничего другого, как уравнять ставку Питера в более 400 тысяч долларов и смотреть, как на бокс оппонента направился банк, размером 1,1 миллиона баксов.

Напомним, что несмотря на славу одного из лучших кэш-игроков, последнее время репутация Двана в покерном мире испытывает один удар за другим. Сразу несколько коллег-покеристов обвинили его в нежелании возвращать огромные долги в десятки и сотни тысяч долларов. Сам Том в основном на все упреки только отмалчивается.

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