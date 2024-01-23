Школьный учитель разбогател благодаря победе в покерном турнире

Учитель математики Тодд Таккер оставил позади несколько сот оппонентов и серьезно пополнил семейный бюджет. Более того, победа в турнире открыла перед ним перспективы к более масштабным успехам и даже звездному статусу.

Престижный турнир серии RunGood Poker Series проходил в американском городе Талса. Входной билет стоил 800 долларов, а сами соревнования длились три дня и собрали 558 входов. Общий призовой фонд достиг солидных 390 600 долларов.

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В финальный день игра длилась 11 часов и самым выносливым в этом марафоне оказался именно учитель старших классов Тодд Таккер. В хедз-апе он благодаря фул-хаусу в решающей раздаче победил Дэвида Макфили. Этот успех принес Таккеру 73 242 доллара призовых.

Интересно, что это даже не самый большой выигрыш учителя за покерным столом. В июле 2023 года он выиграл более 97 тысяч долларов в главном событии WSOP Circuit. В то же время каких-то грандиозных планов на свои призовые у Тодда нет:

Я просто семьянин из Арканзаса... Я вырос в Арканзасе, живу в Арканзасе и преподаю в Арканзасе. У меня есть две дочери, которые занимаются разными делами, поэтому большая часть денег пойдет именно на них.

Дальше больше?

Правда, для Таккера эта победа может стать только началом серьезных перемен в жизни. Дело в том, что он завоевал не только призовые, но и право участия в турнире Dream Seat Invitational, победитель которого попадет в телевизионный фриролл PokerGO Tour Championship, где будет разыгрываться 1 миллион долларов.

Супермама, ставшая покерной сенсацией

Комментатор покерных турниров Кейси Лин Миллс недавно стала настоящей сенсацией этапа Мировой серии, происходившего в Оклахоме. Девушка отложила микрофон, чтобы посоревноваться с теми, о ком обычно рассказывает, и результат получился поразительным. Кэйси выиграла сразу два турнира, заработав более 80 тысяч долларов.

Милс призналась, что главным мотиватором для ее успехов стал сын, болевший за маму из дома.