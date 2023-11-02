Такого еще не было: сразу 29 игроков заключили сделку в покерном турнире

В одном из покерных турниров в США произошел удивительный случай. Когда в игре оставались 29 участников, все решили заключить сделку и поделить призовые.

В казино MGM Grand в Лас-Вегасе проходил турнир Eighty Grand Invitational. Это один из десятков, а может, даже сотен турниров, которые ежедневно проходят в покерной столице мира. Это событие так бы и осталось никем не замеченным, если бы не любопытный факт.

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В один момент все 29 игроков вдруг решили заключить сделку. Такого в истории покера, возможно, не было еще никогда. В итоге 27 участников получили по 2 241 доллару, а двое чип-лидеров забрали по 3 691 доллару. Бай-ин турнира и общее количество игроков не сообщается.

О рекордной сделке написало само казино MGM Grand, опубликовав пост в своих соцсетях и разместив фото двух главных "победителей" турнира.