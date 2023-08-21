"Стратегия покерного мышления": известный игрок представил собственную электронную книгу

Популярный покерист Фил Гальфонд выложил в свободный доступ электронную книгу "Стратегия покерного мышления". Кроме советов игрокам, в ней встречаются философские размышления на разные темы.

Фил Гальфонд – известный покер-про, выигравший за свою карьеру около 3 000 000 долларов. Американец славится своими успехами как в "живых" турнирах, так и в онлайне. В своё время его прозвали "акулой онлайна", поскольку Фил уверенно себя чувствовал на высоких лимитах.

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В твиттере Фил Гальфонд поделился собственной книгой "Стратегия покерного мышления", которая доступна в электронном варианте. Он обратился к подписчикам с просьбой задавать ему вопросы, чтобы получить обратную связь.

Филу Гальфонду пришлось отвечать на самые разные вопросы, начиная от смысла жизни и заканчивая лучшими кэш-игроками в современном покере. Он говорил о важнейших аспектах при переходе с кэша на турниры, а также признался, что самыми сильными игроками в покере на данный момент считает Линуса Лелигера и загадочного хайроллера "BERRI SWEET".