Украинцы на Европейском покерном туре: кто показал лучший результат

С 7 декабря в столице Чехии проходит этап Европейского покерного тура. Отчаянно сражаются за победу на ЕРТ и украинские покеристы.

Самым успешным для украинских игроков пока что в Праге стал турнир с бай-ином 1 100 евро, где сразу несколько наших соотечественников могли оказаться за финальным столом. На стадии двух столов в игре оставались Станислав Галатенко и Владислав Козинец.

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Всего это событие собрало 368 входов. Призовой фонд NL Hold'em-Freezeout составил 353 280 евро. В итоге Владислав Козинец вылетел на 11 месте, заработав 6 310 евро, а Станислав Галатенко пробился за финалку, где после нескольких пейджампов финишировал шестым. Его приз – 14 330 евро.

В другом турнире серии ЕРТ по Омахе с бай-ином 5 200 евро еще один украинский игрок Роман Веренько остановился в нескольких шагах от финального стола. Украинец занял 10 место и заработал 9 220 евро. Европейский покерный тур в Праге продлится до 18 декабря.