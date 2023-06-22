"StandWithUkraine": ведущие покеристы и геймеры собирают деньги на помощь Украине

Украинские и польские стримеры проведут парный матч по покеру, который состоится в рамках благотворительного турнира по Героям 3 "StandWithUkraine". Главная цель – сбор средств для украинцев, пострадавших от войны.

Парный шоу-матч по покеру с участием известных украинских и польских стримеров обещает стать незабываемым мероприятием. Организаторами уже собрано более 380 000 гривен на помощь военным. За эти деньги были куплены Mavic3 и пикап для наших защитников, но также нужны средства на оборудование для сил ППО на Харьковщине.

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Поскольку компьютерные игры и покер очень популярны, представители этих комьюнити объединились, чтобы провести совместный сбор на стриме. В рамках турнира по компьютерной игре "Герои 3" состоится шоу-матч по покеру. В нём примут участие 4 пары команд:

Twaryna & Santazzzua (Украина)

Light93 & BigGogi (Украина)

Shum & Latiks (Украина)

KesZu & Gumis (Польша)

Участники "Геройского" комьюнити, не имеющие опыта в покере, будут выступать в парах с высококлассными профессионалами карточной игры. Имя сильнейших узнаем уже сегодня, 22 июня. Начало стрима в 18:00.

Каждый желающий может приобщиться к доброму делу. Более подробная информация по поводу сбора и трансляции турнира на сайте StandWithUkraine.