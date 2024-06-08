В клубе легенд скоро пополнение: известны претенденты на "Зал Славы" покера

Среди знаменитых игроков и лиц, имеющих отношение к покерной сфере, выберут только одного самого достойного. Претенденты на попадание в Poker Hall of Fame должны соответствовать нескольким важным критериям.

Дойл Брансон, Эрик Сайдел, Фил Хельмут, Даниэль Негреану. Эти и другие авторитетные личности в свое время вошли в "Зал Славы" мирового покера. Кто присоединится к элитному клубу в этом году, пока загадка, но отдать голос за своего любимца уже можно.

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Голосование среди болельщиков и игроков традиционно стартовало во время Мировой серии покера и продлится до 16 июня. Десять номинантов, которые наберут наибольшее количество голосов, выйдут в заключительный этап. А уже там свой выбор сделают члены "Зала Славы".



Зал Славы мирового покера / Фото lasvegastoppicks

Важное условие, претендовать на почетный статус могут игроки, которые на протяжении карьеры играли против топовых конкурентов на высоких лимитах, а также имеют в послужном списке весомые достижения – высокие призовые, титулы и тому подобное. Также номинанту должно быть не менее 40 лет.



Один из претендентов Майк Матусов / Фото PokerNews

В этом году на Poker Hall of Fame, в частности, претендуют: Джош Арье, Джереми Осмус, Тед Форрест, Кэти Либерт, Майк Матусов, Антонио Эсфандиари, Бертран "ElkY" Гроспелье и другие топовые покеристы.