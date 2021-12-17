В феврале следующего года в городке Оксон-Гилл, штат Мэриленд, состоится серия покера, в расписание которой попал необычный турнир.

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Ивент за 200 долларов предлагает помериться силами исключительно новичкам покера. Чтобы избежать читерства и не разрушить здоровую конкуренцию, организаторы придумали своеобразный кастинг, к которому, правда, есть несколько вопросов.

Главным критерием, который позволит принять участие в турнире – профайл участника из Hendonmob, ресурса, который ведет статистику призовых в офлайн-турнирах. Если ваши общие достижения не превышают 25 тысяч долларов, добро пожаловать за стол. Сумма, честно говоря, не маленькая даже для американцев. Но больше настораживает другой момент.

Многие регуляры, для которых местами боевой славы является интернет, фактически не играют за живыми столами. Следовательно, по данным того же Hendonmob, в офлайне заработали какие-то копейки. Так что обойти "замысловатую" систему и помять бока любителям вполне реально. Правда сомнительно, что кто-то будет прибегать к таким рискованным экспериментам в турнире за 200 долларов.