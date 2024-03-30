Как проснуться долларовым миллионером: советы от покерного регуляра Аарона Барона

Американский покерист поделился своими секретами успеха в турнирном онлайн-покере. Барон уверяет, что можно зарабатывать в этой профессии даже без огромных, шестизначных заносов.

Американский покерист Аарон Барон в турнирный покер перешел не так давно, до этого его специализацией были SNG, а затем Spin&Go. Несмотря на очевидные успехи, а покерист дважды набивал статус SuperNova Elite на PokerStars именно на коротких турнирах, Барон решил переквалифицироваться в МТТ-игрока. Звезд с неба не хватает, но свой миллиончик чистыми уже выиграл. И вот как это ему удалось.

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Ни один из крупнейших выигрышей Аарона не превзошел 6% (60K долларов) от его общего профита в миллион долларов. В сумме они составили лишь 20% (200K) от общего плюса. Это очень небольшой процент, а значит покерист достиг успеха в МТТ за счет других факторов

Самые большие выигрыши Аарона Барона / Фото Pokeroff

Объем игры

Прежде чем перейти к МТТ, Барон играл SNG. С 2010 до 2015 года он наиграл 242 000 таких коротких турниров. С самого начала он понял, что его заработок сводится к простой математической задаче: Профит = выигрыш/за турнир * количество турниров.

Определить точный винрейт в МТТ сложнее, но покерист продолжал придерживаться принципа, по которому играл в SNG: если хочешь заработать больше, нужно играть больше.

Выбор игры

Этот фактор касается как бай-ина, так и формата турниров. ABI (средний бай-ин) Аарона составляет 110 долларов. Его часто спрашивали, почему не играл дороже. Ответ здесь не в том, что сложно побеждать в более дорогих турнирах, а насколько велико преимущество над полем в этих турнирах, и с какой дисперсией вы готовы иметь дело. Чем больше бай-ин, тем меньше становится преимущество над полем.

На высших лимитах появляются невероятно сложные "финальные боссы". Однажды Аарона чек-рейзнул Патрик Леонард, тем самым выбив из колеи. Тогда покерист подумал: в таком составе я не способен часто побеждать, придется еще немного времени посидеть в солверах. Барон не перестал подгружать более дорогие турниры, но начал осторожнее их выбирать. "Бить" игру недостаточно, всегда приходится учитывать влияние дисперсии и риска разориться, и вот наглядный пример:

ROI 1% в турнире за 1 000 долларов = 10 долларов

ROI 10% в турнире за 100 долларов = 10 долларов

Если можно зарабатывать ту же сумму денег и играть дешевле, лучше играть дешевле. Ведь риска меньше, а потенциальная прибыль такая же.



Аарон Барон / Фото соцсеть X покериста

Еще один важный аспект – формат турниров. 75% всех турниров, которые играет Аарон – это PKO. Многие покеристы ненавидят этот формат и считают, что они очень дисперсионные. Однако, по мнению Барона, играя их оптимально, PKO менее дисперсионные чем обычные турниры. В обычных турнирах нужно пережить 70-80% игрового поля, чтобы попасть в деньги, а в PKO-турнирах вы можете получить прибыль в любой момент, независимо от того, сколько игроков осталось. Просто выбиваешь оппонента и получаешь профит здесь и сейчас.

Преимущество над полем

Как-то родители спросили у Аарона, как он собирается провести день. Тот ответил, что будет изучать раздачи. "Ты так долго играешь в покер, неужели твоих знаний недостаточно?", – удивленно переспросили родители. GTO развивается, стратегии, которые работали раньше, стареют, поэтому приходится продолжать работать над игрой, потому что и другие игроки это делают. Но работа над игрой – это не запоминание 7 разных сайзингов ставок на постфлопе с точной частотой на миллион разных текстур борда. Преимущество над полем – это еще один контролируемый фактор успеха в покере, наряду с объемом и выбором игры.

За исключением единичных уникумов, лучшие игроки в покер – это самые трудолюбивые игроки. Если вы хотите также достичь успеха, нужно брать пример с их преданности игре. Покеристы одержимы решениями солверов, но не понимают самого важного: надо быть преданным своему делу. Покер несправедлив – менее сильные игроки могут зарабатывать больше вас. Но нужно запомнить одно: чем больше усилий вы вкладываете в покер, тем больше вероятность достичь успеха.

Задавайте вопросы, разбирайте раздачи, в которых вы не уверены, не будьте слишком строги к себе, если где-то облажаетесь. Это все – неотъемлемые составляющие покерного пути. Старайтесь изо всех сил становиться лучше, чем вы были вчера. Именно этот подход Аарон Барон использовал, чтобы достичь профита в 1 000 000 долларов и будет продолжать придерживаться своих постулатов, чтобы заработать еще один.