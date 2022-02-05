Организаторы тура PokerGo собрали покерных толстосумов в Лас-Вегасе, где хайроллеров ждут турниры с бай-инами от 10 до 100 тысяч долларов. Один из самых дешевых ивентов вызвал немалый интерес.

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Турнир собрал 80 входов, благодаря чему сразу 12 лучших приумножили свои инвестиции. В ITM, в частности, попал триумфатор предыдущего сезона PokerGo Tour Али Имсирович. Босниец финишировал на восьмом месте и получил 32 тысячи долларов призовых. Не напрасно провел время в казино Aria Resort и Брин Кенни, который был едва ли не самым мотивированным среди участников финалки.

Американец получил возможность вернуть себе первую строчку списка наиболее успешных МТТ-игроков в истории. Собственно, вылет на третьем месте – 96 000 призовых – позволил Брину Кенни вновь возглавить All Time Money List (57 204 865 долларов за карьеру). Преимущество над предыдущим лидером Джастином Бономо мизерное – всего 10 тысяч долларов.



Чемпион турнира Шон Перри / фото PokerGO

Еще одному американцу Шону Перри до соотечественников далековато. Чемпион получил 200 000 долларов и преодолел отметку в 5 миллионов призовых за карьеру. В хедз-апе Перри разобрался с ветераном Кари Кацом, который положил в карман 144 тысячи долларов.