Сказка продолжается: боснийский покерист продолжает богатеть

Звездный хайроллер Али Имсирович подтверждает статус главного претендента на звание лучшего покериста года. Босниец выиграл очередной турнир.

Он стал чемпионом завершающего соревнования серии SHRB Europe. Али заработал почти 600 тысяч долларов!

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Бай-ин в турнир стоил 50 тысяч долларов. 26 входов гарантировали немалый призовой фонд – 1,3 миллиона "зеленых".

Львиную долю этого "пирога" "откусил" чемпион. В хедз-апе Имсирович одолел сопротивление Дэвида Колмена. Раннер-ап заработал 364 тысячи долларов. Босниец получил 598 тысяч долларов.

Сумма, заработанная Имсировичем за 2021 год, уверенно идет к отметке в четыре миллиона долларов. Али в этом году выиграл уже десять живых турниров. Также в его активе 22 финальных стола.

Неудивительно, что босниец уверенно лидирует в рейтинге "Лучший покерист года".