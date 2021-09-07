Казка триває: боснійський покерист продовжує багатіти

Зірковий хайролер Алі Імсіровіч підтверджує статус головного претендента на звання Найкращого покериста року. Боснієць виграв черговий турнір.

Він став чемпіоном завершального змагання серії SHRB Europe. Алі заробив майже 600 тисяч доларів!

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Бай-ін у турнір коштував 50 тисяч баксів. 26 входів гарантували чималий призовий фонд — 1,3 мільйона "зелених".

Левову частину цього "пирога" "відкусив" чемпіон. В хедз-апі Імсіровіч здолав спротив Девіда Колмена. Раннер-ап заробив 364 тисячі доларів. Боснієць отримав 598 тисяч доларів.

Сума, зароблена Імсіровічем за 2021 рік, впевнено крокує до позначки у чотири мільйони доларів. Алі цьогоріч виграв уже десять живих турнірів. Також в його активі 22 фінальні столи.

Не дивно, що боснієць впевнено лідирує в рейтингу Найкращого покериста року.