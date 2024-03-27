Украинский десант плодотворно высадился в Чехии: итоги Dach Masters Poker Open

В чешском Розвадове, который является одним из главных центров покера в Европе, завершилась престижная серия Dach Masters Poker Open. Не без успехов она прошла и для украинских покеристов.

Безусловно лучший результат из наших земляков продемонстрировал Сергей Карпус. Ему удалось стать чемпионом Главного события серии.

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Main Event с бай-ином 300 евро и гарантией 300 тысяч собрал 777 входов. После нескольких дней борьбы сформировался полностью интернациональный финальный стол, сильнейшим за которым оказался именно украинец. В хедз-апе Карпус разобрался с представителем Германии Юлианом Шильдом и положил в карман 48 400 евро призовых. Кроме того, Сергею достался билет на Main Event WSOPE, стоимостью более 10 тысяч евро.



Результаты финального стола Main Event / Cardmates

Для Карпуса эта финалка стала уже второй в Розвадове. В соревнованиях по Омахе представитель сине-желтого флага финишировал четвертым, за что получил 1 116 евро.

Что касается других украинских успехов на Dach Masters Poker Open, то сразу за двумя финальными столами удалось побывать и Борису Шкляру. В турнире Turbo Morning Bounty он одержал победу, заработав 3 100 евро, а в Masters High Roller попал в пятерку финалистов, решившую поделить призовые. Здесь Борису досталось 5 646 евро.

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