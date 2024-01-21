Семейный покерный подряд: семья Фоксенов выиграла более полумиллиона долларов в одном турнире

Алекс и Кристен Фоксен снова устроили спор за покерным столом – оба отличились глубоким проходом в турнире хайроллеров. В конце концов семейный бюджет пополнили солидной суммой.

Недавно мы рассказывали, как Кристен Фоксен укротила собственного мужа за покерным столом, переехав его тузов сетом дам. Лучшая покеристка по итогам прошлого года, наконец, одержала победу в том турнире. Алекс Фоксен со своеобразным реваншем не затягивал.

К теме Выиграл три турнира за две недели: Дэвид Колман показал невероятный старт в 2024 году

Турнир за 25 500 долларов собрал поле из 50 входов. Не обошло событие и звездное покерное семейство, более того, Алекс и Кристен Фоксен сыграли за финальным столом. Жена в итоге сложила оружие на четвертом месте (117 325 долларов призовых), не устояв перед давлением чип-лидера Кевина Рабичева. С ним наконец поквитался муж Кристен.



Алекс и Кристен Фоксен / Фото PokerNews

Алекс Фоксен начинал борьбу за финальным столом с одним из самых коротких стеков, но сумел несколько раз удвоиться и, выйдя ухедз-ап, обуздал одного из лучших онлайн-игроков в истории. В решающей раздаче Рабичев отважился на хироу-кол с QJ на доске AA-7-4-9. Фоксен показал карманных валетов и забрал главный приз – 426 075 долларов призовых. Раннер-ап удовлетворился выплатой в 284 050 долларов.