Напомним, на прошлой неделе португальца вытеснил из престижной тройки бразилец Бруно Волкман. Теперь же ребята снова поменялись местами.

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Кроме бразильца, Жоау опередил еще и канадца с ником "SirWatts". Виера не просто вернулся в ТОП-3, но и смог приблизиться к уже привычному дуэту лидеров. Виейра дышит в спину финну Сами Келопуро, который в свою очередь наступает на пятки бразильцу Юрию Мартинсу.

Интрига на вершине рейтинга становится все интереснее, но и в немного более низких частях списка есть немало интересных событий. В частности, продолжает собственное падение бывший лидер рейтинга самых успешных онлайн-покеристов в истории Никлас Астедт. "Lena900" потерял еще одну позицию и теперь занимает 37 место.

Поэтому растет и его отставание от Жоау Виейры. Португалец за карьеру выиграл в онлайне 24,5 миллиона долларов, швед – 22,2 миллиона долларов. Совсем близко к Никласу подобрался Сами Келопуро, в активе которого 21,5 миллиона "баксов".

Отметим, что лучшим из украинцев остается Андрей Любовецкий – 56 место.