Покерный маньяк: история Мэтта Кирка, проигравшего миллионы за считанные дни

Молодой парень по имени Мэтт Кирк остается одним из самых загадочных персонажей в истории покера. Сколько он выиграл точно неизвестно, а вот про его проигрыши слагают целые легенды.

Вокруг личности Мэтта Кирка ходит много слухов, создавая легенду о самом отважном лудомане в истории покера. Судьба его состояния – результат блестящих инвестиций, семейного наследия или удачной игры – остается загадкой. Кирк никогда не рассказывал о своем прошлом, сохраняя в тайне личную жизнь.

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По одной версии Мэтт Кирк просто родился в очень богатой австралийской семье, другие заявляют, что в свое время он поднялся в закрытых играх с бизнесменами. Также есть мнение, что парень удачно вложился на старте крипто бума и является владельцем более 60 000 биткоинов.

Большинство покерных поклонников узнали о нем, когда Кирк начал появляться в эфире различных покерных шоу. Например, на Poker After Dark он запомнился тем, что выиграл банк в размере 1 000 000 долларов у миллиардера Билла Кляйна.

Легендарная раздача с участием Мэтта Кирка: смотрите видео

Жажда риска и безудержная страсть к игре делают Мэтта Кирка феноменом в покерном мире. Но при этом нет устоявшегося мнения, является ли он профессиональным игроком. Примеров успешной игры с его стороны не так много. Напротив, австралиец скорее запомнился своими неудачами.

В апреле 2018 года в рамках partypoker Live в Монреале была организована игра на высоких лимитах с участием Роба Йонга, Леона Цукерника, Сэма Трикетта и других именитых хайроллеров. Мэтт Кирк не покидал столы практически всю неделю, проиграв более 5 000 000 долларов.

Мэтт Кирк с Леоном Цукерником / Фото kings-resort.com

В 2018 году о его лудоманских наклонностях ходили разные слухи. Говорят, что в течение года Кирк без особых проблем спустил около 40 000 000 долларов в Лас Вегасе. Если хотя бы часть этих слухов правда, то с учетом текущего курса биткоина и общего состояния Мэтта в несколько миллиардов, эти проигрыши для парня были не такими и болезненными.

Сейчас Мэтту Кирку 35 лет. Он уже не появляется в эфире покерных шоу, а последний раз отличился в офлайне на Мировой серии покера в 2020 году. В двух дорогих турнирах в общей сложности он выиграл более 100 000 долларов.