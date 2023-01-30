Самый богатый покерист мира упрочнил лидерство: сколько заработал Джастин Бономо

Джастин Бономо подтвердил статус самого успешного турнирного игрока в мире. На Багамских островах в турнире PCA за 25 000 долларов американец оформил победу, добавив в копилку призовых ещё 574 529 долларов.

Джастин Бономо известен своими выигрышами как в онлайн-румах, так и в живых турнирах, где является абсолютным рекордсменом на планете. По данным рейтинговой системы подсчётов турнирной статистики Hendon Mob суммарный выигрыш американца в офлайне на конец 2022 года составлял 58 983 000 долларов.

В тему На Багамах покеристы сыграли Главное событие: кто показал лучший результат среди украинцев

Победа в хайроллерском событии PCA на Багамских островах принесла Бономо ещё более полумиллиона долларов. Теперь он увеличил отрыв от Брина Кенни и Эрика Сайдела, установив новый рекорд – 59 558 000 долларов.

Турнир за 25 000 долларов не был лёгкой прогулкой для титулованного игрока. Компания на Багамских островах собралась серьёзная – 140 участников, большинство из которых успешные хайроллеры. Бономо подтвердил свой класс, забрав главный приз по итогу 2-дневного ивента.

Я привык играть в турнирах против лучших игроков мира, с которыми ми встречаемся снова и снова. Это было отличное поле и захватывающее сражение, – прокомментировал свою победу Бономо.

Джастин Бономо держится на вершине покерного Олимпа с 2021 года. Тогда он вновь возглавил рейтинг самых успешных турнирных игроков мира, сместив с первой строчки другого американского хайроллера Брина Кенни. На данный момент Бономо опережает Кенни на 2 300 000 долларов, а Сайдела на 17 000 000 долларов.