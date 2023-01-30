С 22 января самые богатые хайроллеры мира соревнуются среди живописных пейзажей роскошного курортного места столицы Багамских островов Baha Mar Resort. В турнире Main Event побороться за звание чемпиона изъявили желание 889 участников.

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Активность хайроллеров обеспечила призовой фонд Главного события в размере 8 623 000 долларов. Чемпиону отводилась сумма в 1 500 000 долларов. Лучший результат среди украинцев показал Игорь Ярошевский. Он пробился в третий день турнира со стеком 35 ББ, когда участникам предстояло разыграть баббла.

Игорь Ярошевский / Фото PokerNews

К сожалению, украинский покерист вылетел на 149 месте, тогда как зона ITM насчитывала 127 мест. Почти половину всего призового фонда разыграли участники финального стола в заключительный 6-й день турнира.

Развязка за финалкой наступила довольно быстро. Избавившись от сильного конкурента Артура Мартиросяна, двое португальцев Мишель Даттани и Педро Невес заключили сделку, оставив на доигровку кубок и 50 000 долларов. Трофей забрал 33-летний Даттани. Он получил 1 316 963 доллара, раннер-апу достались 1 183 037 долларов.

Мишель Даттани с друзьями / Фото hochgepokert.com

Новоиспеченный чемпион Main Event PCA Мишель "FreeLancerZZ" Даттани имеет собственный бизнес. Он владелец ювелирной компании, двух ресторанов, тренажерного зала и ивент-агентств. Несмотря на свой возраст, считается покерным старожилом, ведь карьеру начал ещё в 18 лет.