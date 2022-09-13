Смытые фишки в унитаз, украденные чаевые у дилера: забавные истории покерных мошенников
Источник:Pokeroff
Покер – это честная игра, где профессионалом можно стать только с серьезным подходом к делу. За много лет существования этой игры хватало и мошенников, которые хотели обогатиться нечестным путем.
Особенность покера в том, что он доступен практически каждому. Но дальше все зависит от практики, умения использовать приобретенные знания, желания постоянно учиться и работать над своей игрой. Поиск легкой наживы в покере обычно заканчивается плачевно. Из-за своей жадности люди теряли репутацию, деньги и даже свободу.
Мотивирует Покерист из Великобритании выиграл 5 500 000 долларов в турнире Coin Rivet Invitational
Жадные мошенники-программисты
В 2000 году появился один из первых покер-румов Highland Poker Club. Его активно продвигал очень известный в покерном мире Дойл Брансон. Однажды его товарищ Чип Риз решил поиграть на этом сайте. Он также считался одним из лучших игроков своего времени.
Чип Риз / Фото PokerNews
Сыграв пару раздач в Лимитном Холдеме, Риз не мог понять, что происходит. Его оппонент всегда выбрасывал руку, когда у него была сильная комбинация и наоборот – поддерживал ставку, когда Риз блефовал. У него возникало ощущение, что соперник знает его карты. Оказалось, так оно и было.
Дело в том, что мошенники взломали софт Highland Poker и поэтому могли видеть карты оппонента. Но вместо того, чтобы постепенно день за днем понемногу обогащаться, они решили просто обчистить Риза за один вечер. Мошенников разоблачили буквально за несколько часов, их аккаунты забанили, а средства конфисковали. В дальнейшем эту проблему на сайте устранили.
Смыл фишки в унитаз – попал за решетку
В 2014 году в казино Borgata проходил масштабный турнир с гарантированным призовым фондом 2 000 000 долларов. Событие вызвало ажиотаж – почти 5 000 участников. Огромным чиплидером во втором дне был Кристиан Лусарди. Организаторы сильно удивились, подсчитав фишки всех игроков перед началом соревновательного дня. Их оказалось гораздо больше, чем должно быть.
Кристиан Лусарди / Фото PokerNews
Лусарди понял, что его скоро рассекретят. Он тогда он решил скрыть улики, смыв лишние фишки в унитаз. В итоге они застряли в водопроводе Harrahs Casino. Горе-игрок был задержан прямо с поличным. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
Потерял работу мечты за 700 долларов
Джей Ньюнам был известным фотографом и покерным репортёром. В 2014 году он работал на серии в Foxwoods, где украл 700 долларов, которые оставили дилеру в качестве чаевых. Парня выследили по камерам видеонаблюдения. Ему было предъявлено обвинение в совершении кражи. Однако дело было закрыто из-за того, что Ньюнам воспользовался досудебной реабилитационной программой для лиц, впервые совершивших преступление. После этого инцидента он навсегда исчез из покерной индустрии.