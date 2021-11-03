Главным рекордсменом Мировой серии покера по количеству выигранных браслетов остается Фил Хельмут. В этом году легендарный "Poker Brat" еще больше увеличил преимущество благодаря очередному трофею.

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Фил Хельмут имеет в своем активе 16 браслетов WSOP. Догнать его в ближайшие годы вряд ли кому-то удастся. На данный момент по 10 таких наград есть у Фила Айви, Джонни Чена и Дойла Брансона, которые изредка появляются на Мировой серии покера в силу разных причин.

Чаще всех попадал в призы за всю историю Мировой серии покера Роланд Израелашвили. На счету американца 291 попадание в зону ITM. Благодаря этому он заработал на WSOP почти 3 миллиона долларов. В этом году Израелашвили выиграл около 80 000 долларов, добавив себе еще 6 попаданий в ITM. Приятно отметить, что на втором месте по количеству попаданий в призы Мировой серии покера идет Аркадий Цинис. Игрок с украинскими корнями давно переехал в Лас-Вегас, где 218 раз заканчивал турниры в зоне ITM.

Аркадий Цинис / Фото mirpokera.com

Выиграть одно событие WSOP – мечта каждого игрока, однако настоящим профессионалам удавалось одержать несколько побед подряд за короткое время. Легендарный Дойл Брансон показал впечатляющую игру на Мировой серии покера 1976 года. Сначала он выиграл турнир No-Limit 2-7 Draw Lowball, а спустя 5 дней одержал победу в Main Event. На этом его превосходство не закончилось. В следующем году Брансон вновь занес два турнира

Самый большой приз за победу в турнире WSOP был оформлен в 2006 году. Main Event собрал 8 772 входа, а призовой фонд составил 82 512 162 долларов. Главным счастливчиком события стал Джейми Голд, который вошел в историю Мировой серии покера, выиграв 12 000 000 долларов за первое место.