Вторая украинская финалка на WSOP-2024: сколько заработал Руслан Назаренко

Руслан Назаренко стал вторым украинцем, которому удалось попасть за финальный стол WSOP-2024, что проходит в Лас-Вегасе. Наш покерист отличился в турнире по Омахе.

Не прошло и дня с момента, когда Константин Kostya_Jock Гольский финишировал вторым в 6-max турнире по Безлимитному Холдему, как еще один украинец оказался за финальным столом самой престижной покерной серии.

К теме Украинец заработал сумасшедшую сумму, но остановился в шаге от браслета WSOP

Соревнования по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 600 долларов собрали почти 2,5 тысячи входов. Такое количество соперников не помешало прорваться за финалку Руслану Назаренко, правда, украинец недолго продержался на решающем этапе турнира. На восьмой строчке Руслана выбил американец Роберт Гилл. Назаренко выдвинул все свои фишки в центр стола со стрит-дро, но желаемая комбинация так и не закрылась. Как бы там ни было, представитель сине-желтого флага получил солидные 18 177 долларов призовых, в 30 раз увеличив свой стартовый взнос.

Победителем же соревнований стал чилиец Алекс Манзано, которому достались первый в карьере браслет WSOP и более 160 тысяч долларов. В хедз-апе он, к слову, переиграл обидчика Руслана Назаренко Роберта Гилла.

В призовую зону соревнований попали еще трое украинцев. Станислав Галатенко финишировал 46-м, за что получил 3 822 доллара, 122-я ступенька принесла 1 621 доллар Артему Сугаку, а Глеб Карпов разбогател на 1 200 баксов, финишировав 295-м.

11-й браслет Айви

Без преувеличения легендарный покерист Фил Айви завоевал свой 11-й в карьере, но первый за последние 10 лет браслет WSOP. Фил не имел равных в турнире по Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship, заработав почти 350 тысяч долларов.