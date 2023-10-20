Айк Хекстон был близок к тому, чтобы в течение месяца торжествовать сразу в двух ивентах суперхайроллеров. Выиграв недавно трофей Super High Roller Bowl по Холдему, американец остановился в шаге от победы в самом дорогом в этом году турнире по Омахе.

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Финишная прямая инвента за 100 000 долларов оказалась очень изнурительной – финальный день длился 14 часов, из них 6 часов шли баталии в 3-max. В конце концов первым с дистанции сошел Стивен Чидвик и за третье место получивший 570 000 доларов призовых.



Джаред Блезник празднует победу / Фото PokerGO

Айк Хэкстон отношения в хедз-апе выяснял с Джаредом Блезником. Американцы устроили настоящие качели – каждый по очереди имел преимущество по стеку 3/1. В итоге за Блезника вступилась карта. Он в очередной раз перехватил инициативу и дожал неуступчивого Хекстона. Вице-чемпион забрал 836 тысяч долларов призовых. А самый лучший в четырех-карточных разборках получил 1 292 000 долларов. Это, к слову, самый большой выигрыш Джареда Блезника в карьере.