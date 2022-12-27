Рождественское чудо: американская покеристка превратила 5 долларов в полтора миллиона

Покеристка из США сорвала мега-джекпот, выиграв раздачу в турнире с прогрессивным нокаутом. Девушке посчастливилось выиграть 1 681 458 долларов со ставки всего в 5 долларов.

В обычный день накануне Рождества покеристка из Нью-Джерси пришла играть в казино Атлантик-Сити. К её большому удивлению девушка вытащила джек-пот рекордного размера, потратив всего 5 долларов.

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Инвестиции в размере 5 долларов принесли покеристке 33 629 060% прибыли. На радостях девушка, которую владельцы казино идентифицировали как давнюю клиентку заведения, оставила дилерам в качестве чаевых 77 000 долларов. Это 4,6% от общего приза.

Джекпот в Атлантик-Сити стал не единственным крупным выигрышем в этом году. В августе Бенджамин Фланаган проиграл раздачу с каре тузов против флеш-рояля в казино Риверс в Питтсбурге и сорвал бэд-бит-джекпот в размере 1 200 000 долларов. А в июне в Playground Poker Club в Канаде был сорван рекордный джекпот в размере 2 200 000 долларов, когда игрок проиграл раздачу с каре десяток.