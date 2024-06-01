600 тысяч долларов на кону: трое украинцев борются за огромный куш и золотой браслет WSOP

В Лас-Вегасе понемногу набирает обороты WSOP-2024. Уже вступили в борьбу за заветные чемпионские браслеты и украинские покеристы.

Событие №8 по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 5 тысяч долларов собрало более 700 входов, а призовой фонд перевалил за 3 миллиона долларов.

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"Пережить" первый из трех соревновательных дней сумели 130 покеристов, среди которых оказались трое украинцев: Ростислав Сабищенко (34-е место чипкаунта), Александр Трофименко (98) и Ярослав Огульчанский (109). А вот известный украинский мастер Омахи Камель Мохаммад вылетел на 174-й позиции.

В призовую зону из 130 оставшихся, игроков, попадут 110. И, как минимум, у Сабищенко с его 34-м стеком шансы зайти в призы очень высоки. Минимальная выплата, к слову, составит 10 тысяч долларов, а вот победитель кроме браслета получит безумные 600 тысяч баксов.

Что известно о Ростиславе Сабищенко Черкащанин Ростислав Сабищенко в 2022 году сумел занять третье место на одном из турниров WSOP Online, совсем немного не дотянувшись до заветного браслета. Тогда Ростислав заработал более 36 000 долларов. Карьерный же доработок украинца в живых турнирах пока составляет около 300 тысяч. Черкащанин Ростислав Сабищенко в 2022 году сумел занять третье место на одном из турниров WSOP Online, совсем немного не дотянувшись до заветного браслета. Тогда Ростислав заработал более 36 000 долларов. Карьерный же доработок украинца в живых турнирах пока составляет около 300 тысяч.

Остается в турнире и немало звездных покеристов, как Энтони Зинно, Жоао Виейра, Ченс Корнут, Брайан Раст и другие. Впрочем, больше всего внимания приковано к члену Зала славы покера Филу Айви. На WSOP-2024 он может выиграть уже 11-й браслет в своей карьере. Во второй день соревнований Фил вышел с 94-м стеком.

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