Прежде всего Фил рекомендует найти хорошего тренера или школу. Без инвестиций трудно достичь успеха в любом деле, и покер – не исключение. Важно обратить внимание на репутацию и резюме тренера – здесь помогут покерные форумы, где быстро разоблачают мошенников.

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Начните с базы

Прежде всего важно понять, как покер вообще работает. Ждать, пока вы сами до всего дойдете, просто много играя – слишком долгий путь. Не стоит углубляться в GTO, но пройти основы – необходимо.

В чем истинное значение ставки в покере? Почему не стоит изучать GTO-рейнджи, не понимая, как они формируются? Посмотрите префлоп-чарты, а постфлоп разбирайте от ривера до флопа (на ривере самая простая математика),

– говорит Фил.

Логическое мышление

Необходимо учиться думать логическими покерными категориями. Как противостоять супер агрессивным оппонентам? Как подстроиться, если кто-то слишком часто колит контбеты? Не становитесь ли вы уязвимыми для контратаки, эксплойтя оппонента, и какова вероятность, что соперник это заметит? Понятно, что новичкам будет с этим трудно, но надо приучать мозг думать именно так.

Внутренние стороны покера

Разберитесь, как работает рейк и как он влияет на винрейты. Определитесь, какой у вас будет банкролл и для каких лимитов он подходит. Узнайте об основах селекта и о том, как прокачивать психологию. Всё это понадобится, чтобы вы могли адекватно анализировать ваше путешествие в покере,

– рассказывает Гальфонд.

Где брать учебные материалы и как учиться?

Нужен структурированный курс от тренера или школы, которым вы доверяете (недорогой или бесплатный – для новичков). Фил советует разобраться с основами, искать людей, с которыми будете работать в команде (тренер, друг, конференция с игроками). Следует много играть, но недорогие турниры или кэш, проверяя новые знания на практике. Затем снова возвращаться к изучению теории, но уже на более глубоком уровне.

2 миллиона гривен за вечер

Известный украинский покерист Егор Зарев рассказал о том, как ему удалось выиграть более 2 миллионов гривен за один вечер, попав за финальные столы сразу двух престижных турниров.