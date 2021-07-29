Матч между Стефаном "stefan11222" Бураковым и Эктором "TUTI88" Альварезом стартовал еще в начале этого года. Впрочем, дуэль приходилось постоянно прерывать из-за загруженности обоих покеристов.

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Оппоненты договорились сыграть 50 тысяч раздач с блайндами 50/100 долларов, при этом Стефан дал сопернику фору 4вб/100. Матч должен был стать реваншем, ведь в прошлом году россиянин уже побеждал испанца в такой дуэли.

Какое-то время казалось, что Альварез действительно сможет отыграться. После половины дистанции, учитывая фору, он был в плюсе на более 150 тысяч долларов. Однако stefan11222 сумел подкорректировать свою стратегию и полностью изменил ход поединка, на что у испанца ответа не нашлось.

Весь челендж я старался играть как можно ближе к ГТО, постоянно разбирая руки и тренируясь. Но в итоге это не слишком помогло, ведь Стефан – один из лучших "эксплуататоров" современного кэша. Как бы ты ни старался, никогда не сможешь играть как компьютер, потому что человеческий мозг не может работать как программа – Стефан это понимает и очень быстро меняет свой стиль под оппонента, поэтому и выигрывает.

Поэтому Альварез решил даже не проходить всю запланированную дистанцию, выбросив белый флаг после 44 789 рук. На этой дистанции TUTI88 уступил с разгромным лузрейтом 40вб/100.