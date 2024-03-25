Легенда украинского покера в огне: две финалки за вечер и 50 тысяч долларов в кармане

Один из самых известных украинских покеристов в истории Роман Romeopro Романовский решил громко напомнить о себе. Наш земляк сыграл сразу два финальных стола за вечер.

Напомним, Романовский известен прежде всего своими результатами в онлайн-турнирах, где он выиграл более 12 миллионов долларов. В живой игре за спиной украинца почти полмиллиона баксов призовых. Как бы там ни было, на этот раз Romeopro отличился именно за любимыми виртуальными столами.

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Турнир WSOPC Sunday Super CLASSIC с бай-ином 250 долларов собрал более тысячи входов, что позволило сформировать призовой фонд в 264 тысячи "зеленых". В конце концов, после часов баталий самый большой кусок этого пирога достался Роману. Украинец в хедз-апе одолел другого известного профессионала Бруно Волкмана из Бразилии и получил 39 589 призовых.

Третья строчка досталась Романовскому в соревнованиях WSOPC HR Sunday Super SAVER Hyper за полторы тысячи долларов. Здесь украинец положил в карман 10 тысяч.

Однако, не только Romeopro порадовал украинских поклонников покера. Игрок с ником Libertario стал чемпионом турнира GGMasters Bounty FREEZEOUT с бай-ином 320 долларов. Наш земляк получил заслуженные 57 506 долларов призовых.

Сразу двое украинцев – Wherismyluck и Sushipuncher_@ – стали финалистами соревнований Sunday SHOWERS Bounty Turbo. Wherismyluck финишировал третьим и заработал почти 11 тысяч долларов, а Sushipuncher_@ получил на 2 тысячи больше за второе место.

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