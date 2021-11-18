Рекордсмен никак не успокоится: Хельмут охотится за 17-м браслетом

Фил Хельмут, недавно улучшивший свой же рекорд по количеству завоеванных браслетов Мировой серии, имеет шанс получить 17-й титул. Американец – среди 13 соискателей не победу в престижном турнире в дисциплине Разз.

Лишь 63 мастера решились бросить вызов ивенту за 10 000 долларов, который считают одним из самых статусных в турнирной сетке WSOP.

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13 наиболее успешных игроков уже попали в деньги, гарантировав себе не менее 17 827 долларов призовых. У Фила Хельмута уже есть 2 браслета, которые он получил в этой дисциплине, но путь к хет-трику будет непростым. На финише предыдущего дня американец проиграл солидный банк и имеет предпоследний стек.

Чип-лидер турнира Юрий Дзивилевски / фото PokerNews

В распоряжении Хельмута всего 133 000 фишек, а это почти в 10 раз меньше, чем у чип-лидера. Речь о бразильце Юрии Дзивилевски – единственном стековом миллионере в когорте претендентов на титул. К слову, трофей организаторы оценили почти в 275 тысяч долларов.